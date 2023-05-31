В Грузии ожидают визиты руководства ЕС для поддержки республики

В Грузии ожидают визиты руководства ЕС для поддержки республики

Глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европарламента Роберта Метсола планируют посетить Грузию в ближайшие месяцы, чтобы выразить поддержку республике на пути евроинтеграции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили грузинским журналистам, подводя итоги своего рабочего визита в Брюссель.

"Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен сказали, что планируют приехать [в Грузию]. Приехать также собирается и председатель [Евро]парламента. Если эти три человека приезжают к нам в ближайшие месяцы, то это означает, что от Грузии не отказывались и видят, насколько она важная", - сказала Зурабишвили.

Зурабишвили прибыла в Брюссель с рабочим визитом 29 мая. Она провела переговоры с Мишелем, фон дер Ляйен и Метсолой. Грузинский лидер также выступила в Европарламенте.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в сообщество. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также готовность дать ей статус кандидата после выполнения 12 условий. Большая часть рекомендаций на сегодняшний день выполнена, в том числе проведена избирательная реформа, создано антикоррупционное бюро, по новой системе избран омбудсмен, внесены изменения в законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначены три из пяти членов Высшего совета юстиции. Разработан законопроект против олигархов, но он отправлен в Венецианскую комиссию для получения экспертного мнения.