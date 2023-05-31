О нас

В Грузии ожидают визиты руководства ЕС для поддержки республики

В Грузии ожидают визиты руководства ЕС для поддержки республики В Грузии ожидают визиты руководства ЕС для поддержки республики
Другие страны
31 мая 2023 г. 20:59
В Грузии ожидают визиты руководства ЕС для поддержки республики

Глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель Европарламента Роберта Метсола планируют посетить Грузию в ближайшие месяцы, чтобы выразить поддержку республике на пути евроинтеграции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили грузинским журналистам, подводя итоги своего рабочего визита в Брюссель.

"Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен сказали, что планируют приехать [в Грузию]. Приехать также собирается и председатель [Евро]парламента. Если эти три человека приезжают к нам в ближайшие месяцы, то это означает, что от Грузии не отказывались и видят, насколько она важная", - сказала Зурабишвили.

Зурабишвили прибыла в Брюссель с рабочим визитом 29 мая. Она провела переговоры с Мишелем, фон дер Ляйен и Метсолой. Грузинский лидер также выступила в Европарламенте.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в сообщество. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также готовность дать ей статус кандидата после выполнения 12 условий. Большая часть рекомендаций на сегодняшний день выполнена, в том числе проведена избирательная реформа, создано антикоррупционное бюро, по новой системе избран омбудсмен, внесены изменения в законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначены три из пяти членов Высшего совета юстиции. Разработан законопроект против олигархов, но он отправлен в Венецианскую комиссию для получения экспертного мнения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi