О нас

В Грузии отменили музыкальный фестиваль из-за протестов

В Грузии отменили музыкальный фестиваль из-за протестов В Грузии отменили фестиваль электронной музыки 4GB из-за протестов.
Другие страны
16 мая 2024 г. 18:10
В Грузии отменили музыкальный фестиваль из-за протестов

В Грузии отменили фестиваль электронной музыки 4GB из-за протестов.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

По данным СМИ, популярный грузинский фестиваль электронной музыки 4GB в этом году не состоится. Организаторы решили отменить мероприятие из-за продолжающихся митингов против закона об иноагентах.

"Исходя из ситуации в стране, мы считаем неоправданным проведение фестиваля в эти дни. Наша полная поддержка каждому человеку, борющемуся за европейское будущее Грузии!", - говорится в их заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Представитель посольства Великобритании вызван в МИД РФ
Представитель посольства Великобритании вызван в МИД РФ
16 мая 2024 г. 19:10
В прошлом году Иран посетили 1,5 млн человек в целях лечения
В прошлом году Иран посетили 1,5 млн человек в целях лечения
16 мая 2024 г. 18:55
Арабские страны выступили за размещение международных миротворческих сил в Палестине
Арабские страны выступили за размещение международных миротворческих сил в Палестине
16 мая 2024 г. 18:39
Первая в истории Вьетнама женщина-секретарь ЦК ушла в отставку
Первая в истории Вьетнама женщина-секретарь ЦК ушла в отставку
16 мая 2024 г. 18:30
Избранный президент Словакии: Премьер Фицо в состоянии разговаривать, но сильно устает
Избранный президент Словакии: Премьер Фицо в состоянии разговаривать, но сильно устает
16 мая 2024 г. 17:57
Дания направит Украине новый пакет военной помощи
Дания направит Украине новый пакет военной помощи
16 мая 2024 г. 17:16
Франция направит еще 1 тыс. жандармов в Новую Каледонию
Франция направит еще 1 тыс. жандармов в Новую Каледонию
16 мая 2024 г. 17:09
Двое боевиков Хезболлах погибли при ударе израильского БПЛА на юге Ливана
Двое боевиков "Хезболлах" погибли при ударе израильского БПЛА на юге Ливана
16 мая 2024 г. 17:00
Король Бахрейна призвал сформировать общеарабскую позицию для мира в Газе
Король Бахрейна призвал сформировать общеарабскую позицию для мира в Газе
16 мая 2024 г. 16:52
В Риме экоактивисты облили краской фешенебельные магазины
В Риме экоактивисты облили краской фешенебельные магазины
16 мая 2024 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi