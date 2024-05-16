В Грузии отменили музыкальный фестиваль из-за протестов

В Грузии отменили фестиваль электронной музыки 4GB из-за протестов.

В Грузии отменили фестиваль электронной музыки 4GB из-за протестов.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

По данным СМИ, популярный грузинский фестиваль электронной музыки 4GB в этом году не состоится. Организаторы решили отменить мероприятие из-за продолжающихся митингов против закона об иноагентах.

"Исходя из ситуации в стране, мы считаем неоправданным проведение фестиваля в эти дни. Наша полная поддержка каждому человеку, борющемуся за европейское будущее Грузии!", - говорится в их заявлении.