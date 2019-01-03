В Грузии от "свиного гриппа" умер уже 6-й человек

Тбилиси. 3 января. REPORT.AZ/ В Грузии число умерших от вируса H1N1 ("свиной грипп") достигло 6 человек.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, на сегодняшний день в стране отмечено около 144 случаев заражения вирусом гриппа, 140 из которых - H1N1.

А.Гамкрелидзе отметил, что 95% распространенного в Грузии вируса гриппа приходится на "свиной грипп".

Напомним, что от вируса H1N1 в Аджарской Автономной Республике умерли 4 человека.