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    В Грузии от "свиного гриппа" умер уже 6-й человек

    Тбилиси. 3 января. REPORT.AZ/ В Грузии число умерших от вируса H1N1 ("свиной грипп") достигло 6 человек.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщил директор Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

    По его словам, на сегодняшний день в стране отмечено около 144 случаев заражения вирусом гриппа, 140 из которых - H1N1.

    А.Гамкрелидзе отметил, что 95% распространенного в Грузии вируса гриппа приходится на "свиной грипп". 

    Напомним, что от вируса H1N1 в Аджарской Автономной Республике умерли 4 человека. 

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