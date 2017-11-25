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    В Грузии из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 19 человек

    Были госпитализированы 15 человек, из которых 14 — дети© pikabu.ru

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек получили ранения в аварии у села Оками Каспского муниципалитета в регионе Шида-Картли в центральной части Грузии. 

    Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

    Пострадавших доставили в медицинские учреждения городов Каспи, Гори и Тбилиси. Как сообщил телеканалу руководитель пресс-службы медицинского центра в городе Каспи, были госпитализированы 15 человек, из которых 14 — дети.

    По словам собеседника телеканала, состояние детей удовлетворительное, однако взрослый человек находится в тяжелом состоянии, поэтому его доставили в одну из больниц в Тбилиси.

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