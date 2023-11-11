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В Грузии двоих иностранцев задержали по подозрению в терроризме

В Грузии двоих иностранцев задержали по подозрению в терроризме Сотрудники Контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали в Тбилиси двух иностранных граждан, подозреваемых в террористической деятельности.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 13:00
В Грузии двоих иностранцев задержали по подозрению в терроризме

Сотрудники Контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали в Тбилиси двух иностранных граждан, подозреваемых в террористической деятельности.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Контртеррористический центр Службы госбезопасности в ходе текущей контртеррористической деятельности по факту подготовки незаконной перевозки мигранта через государственную границу Грузии и создания для него соответствующих условий проживания задержали двух иностранцев", - приводит пресс-служба слова директора контртеррористического центра СГБ Бачи Мгеладзе.

Обвиняемых задержали в ходе спецоперации, которая прошла в Тбилиси на двух локациях. Сотрудники СГБ изъяли разные электронные носители информации, военное снаряжение, маски для лица, электрошокеры, поддельные удостоверения личности иностранного государства, взрывчатые вещества, кустарно изготовленные взрывные устройства и флаг "Исламского государства", уточнили в ведомстве.

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