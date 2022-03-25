В группу НАТО в Венгрии войдут военнослужащие пяти стран

Военнослужащие США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории войдут в многонациональную боевую группу НАТО в Венгрии.

Военнослужащие США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории войдут в многонациональную боевую группу НАТО в Венгрии.

Как передает Report, об этом сообщил по итогам саммита Североатлантического альянса премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Придут турки, итальянцы, хорваты, а также американцы", - сказал глава правительства в видеообращении на своей странице в Facebook. В свою очередь министр иностранных дел страны Петер Сийярто добавил, что согласие направить военнослужащих в Венгрию дали пять стран: США, Италия, Турция, Хорватия и Черногория.

Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе решили создать многонациональные боевые группы в соседних с Украиной государствах - Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии - для укрепления восточного фланга альянса. По словам Орбана, дополнительные подразделения будут развернуты там в целях обороны. "Вместе с венгерскими вооруженными силами они будут гарантировать мир и безопасность Венгрии и венгерского народа", - сказал он.