В гробу погибшего в авиакатастрофе в России президента Польши обнаружены фрагменты тел еще двух человек

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В гробу погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского обнаружены фрагменты тел двух других людей.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек на пресс-конференции в Варшаве.

По словам чиновника, сейчас прокуратура проверяет возможную вину российских медиков в связи с захоронением останков жертв трагедии в разных гробах.

"Ведется отдельное разбирательство об ответственности российских медиков. Мы направили в Россию запрос о правовой помощи", - отметил Пащонек.

В последние дни в польских СМИ появилась информация об обнаружении в могилах жертв смоленской авиакатастрофы фрагментов тел других погибших.

Эксгумацию проводят в рамках нового расследования причины крушения лайнера. Первыми в ноябре 2016 года эксгумировали останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Уже выяснилось, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами.

Прокуратуре предстоит извлечь из земли останки еще около 70 человек. По словам Пащонека, эксгумации будут завершены в апреле 2018 года.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.