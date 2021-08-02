В Гренландии стремительно тает ледяной покров

Из-за повышения температуры в Гренландии происходит стремительное таяние ледникового покрова.

Из-за повышения температуры в Гренландии происходит стремительное таяние ледникового покрова.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle , начиная с 28 июля ежедневно тает около восьми миллиардов тонн льда - это вдвое больше, чем обычно в летнее время.

В прошлую среду, 28 июля, там зафиксировали рекордную температуру воздуха 19,8 градуса выше нуля. Всего за лето 2021 года щит потерял более 100 миллиардов тонн льда.

В случае, если ледовое покрытие Гренландии полностью растает, уровень моря поднимется по меньшей мере на 6 метров. Вследствие этого под воду уйдут прибрежные города во всем мире, хотя они и так постоянно находятся под этой угрозой.