В Гренландии стремительно тает ледяной покров

Из-за повышения температуры в Гренландии происходит стремительное таяние ледникового покрова.
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В прошлую среду, 28 июля, там зафиксировали рекордную температуру воздуха 19,8 градуса выше нуля. Всего за лето 2021 года щит потерял более 100 миллиардов тонн льда.
В случае, если ледовое покрытие Гренландии полностью растает, уровень моря поднимется по меньшей мере на 6 метров. Вследствие этого под воду уйдут прибрежные города во всем мире, хотя они и так постоянно находятся под этой угрозой.