В Гренландии после наводнения пропали без вести четыре человека

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Не меньше четырех человек пропали без вести после землетрясения и цунами, произошедшего на западном побережье Гренландии в субботу вечером.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Радио Гренландии KNR.

"Как минимум четыре человека считаются пропавшими без вести после произошедшего ночью наводнения", — информирует KNR.

Данных о погибших в полиции по-прежнему нет.

"Я не могу подтвердить, что найдены погибшие", — сказал один из руководителей полиции Гренландии Бъерн Тегнер Баи. По его словам, серьезно пострадали два человека, у семерых – легкие травмы.

Землетрясение магнитудой в 4,0 произошло в 30 км к северу от поселка Нуугаатсиак, из-за цунами особенно сильно пострадали 11 домов в этом населенном пункте, а также районы в Иллорсуит и Уумманнак. Уумманнак расположен почти посередине западного побережья Гренландии, в 600 км от полярного круга.