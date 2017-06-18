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    В Гренландии после наводнения пропали без вести четыре человека

    Серьезно пострадали два человека, у семерых – легкие травмы© Courtesy İmage

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Не меньше четырех человек пропали без вести после землетрясения и цунами, произошедшего на западном побережье Гренландии в субботу вечером.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Радио Гренландии KNR.

    "Как минимум четыре человека считаются пропавшими без вести после произошедшего ночью наводнения", — информирует KNR.

    Данных о погибших в полиции по-прежнему нет.

    "Я не могу подтвердить, что найдены погибшие", — сказал один из руководителей полиции Гренландии Бъерн Тегнер Баи. По его словам, серьезно пострадали два человека, у семерых – легкие травмы.

    Землетрясение магнитудой в 4,0 произошло в 30 км к северу от поселка Нуугаатсиак, из-за цунами особенно сильно пострадали 11 домов в этом населенном пункте, а также районы в Иллорсуит и Уумманнак. Уумманнак расположен почти посередине западного побережья Гренландии, в 600 км от полярного круга.

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