В Греции заявили о желании подписать новое соглашение с Турцией по беженцам

Министр по делам миграции и убежища Греции Димитрис Керидис считает необходимым заключить при посредничестве Берлина новое соглашение с Турцией по беженцам в свете увеличения потока нелегальных мигрантов в его страну.

Министр по делам миграции и убежища Греции Димитрис Керидис считает необходимым заключить при посредничестве Берлина новое соглашение с Турцией по беженцам в свете увеличения потока нелегальных мигрантов в его страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете Bild.

По его словам, Анкара прежде всего прислушивается в ЕС именно к Берлину. Поэтому греческая сторона планирует заключить с Турцией соглашения, которое "будет направлено на восстановление отношений Турции с Западом и Европой".

Керидис утверждал, что Турция является ключевой страной с точки зрения недопущения притока нелегальных мигрантов в ЕС, поскольку контролирует так называемый восточно-средиземноморский маршрут миграции. "Непременно нужно перейти к новому соглашению", - подчеркнул он.

В 2016 году между Турцией и ЕС было подписано соглашение, предусматривающее меры по сокращению потока нелегальных мигрантов. Согласно договору ЕС может отправлять обратно беженцев, которые прибыли через Турцию на греческие острова.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за этот год из Турции в Грецию по суше и морю прибыли 19 676 мигрантов - больше, чем за весь прошлый год (более 18,7 тыс. нелегальных мигрантов).