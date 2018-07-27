В Греции заявили, что причиной пожаров в стране могли быть поджоги

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас заявил о наличии "серьезных признаков" того, что причиной пожаров, начавшихся в понедельник близ Афин, стал поджог.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до плюс 40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. Их жертвами, по последним данным, стали 85 человек. В среду и четверг на смену жаре пришли ливни.