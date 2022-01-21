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В Греции завели уголовное дело на афонских монахов-противников вакцинации

В Греции завели уголовное дело на афонских монахов-противников вакцинации Прокуратура Салоников завела уголовное дело в отношении монахов Святой Горы Афон, выступающих против прививок от коронавируса.
Другие страны
21 января 2022 г. 16:29
В Греции завели уголовное дело на афонских монахов-противников вакцинации

Прокуратура Салоников завела уголовное дело в отношении монахов Святой Горы Афон, выступающих против прививок от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает греческое издание "Вимо Ортодоксия".

Поводом стали заявления афонского иеромонаха Иосифа. Он сообщил о монахах, которые призывают христиан не делать прививки.

На основании этих заявлений глава прокуратуры Салоников потребовал провести расследование с целью установить личность монахов-антипрививочников, а также определить, есть ли в их действиях состав преступления.

На основании этих заявлений глава прокуратуры Салоников потребовал провести расследование для установления личности обвиняемых и определения того, имел ли место распространение ложной информации и связанные с этим случаи летального исхода.

Заявителя, иеромонаха Иосифа, в ходе разбирательства попросят назвать конкретных лиц и указать, когда и что именно они говорили. Только после этого монахов можно будет привлечь к уголовной ответственности.

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