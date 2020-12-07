О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Греции задержаны почти 400 человек из-за запрета на митинги

В Греции задержаны почти 400 человек из-за запрета на митинги 135 из них были арестованы
Другие страны
7 декабря 2020 г. 11:29
В Греции задержаны почти 400 человек из-за запрета на митинги

Полиция Греции задержала 374 человека в центре Афин из-за запрета на митинги 6 декабря - в день памяти о 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, которого в 2008 году застрелил полицейский. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), ссылаясь на информацию из источников в правоохранительных органах.

По их данным, полицейские задержали 374 человека в центре Афин в рамках введенного запрета на митинги и в нарушение мер защиты от пандемии коронавируса. Впоследствии 135 человек из этого числа были арестованы. Большая часть задержаний была проведена в центральном районе Эксархия.

Митинги, на которые собиралась молодежь, были в воскресенье мирными, люди пришли с плакатами, вспоминая о 6 декабря 2008 года, когда от пули полицейского погиб Алексис Григоропулос.

Убийство Григоропулоса в 2008 году привело к беспрецедентным для Греции столкновениям молодежи с полицией, погромам и поджогам сотен магазинов, банков, бензоколонок и автомашин, которые длились около трех недель. Процесс по делу двух полицейских, которые были причастны к убийству подростка, длился почти год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
3 декабря 2020 г. 23:22
Знаменитые учителя Карабаха - Джаббар бек Велибеков 
"Знаменитые учителя Карабаха" - Джаббар бек Велибеков 
3 декабря 2020 г. 12:42
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: Азеригаз приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
4 декабря 2020 г. 11:27
Кто заминировал Карабах?
Кто заминировал Карабах?
2 декабря 2020 г. 09:55
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
30 ноября 2020 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi