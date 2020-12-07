В Греции задержаны почти 400 человек из-за запрета на митинги

135 из них были арестованы

Полиция Греции задержала 374 человека в центре Афин из-за запрета на митинги 6 декабря - в день памяти о 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, которого в 2008 году застрелил полицейский. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), ссылаясь на информацию из источников в правоохранительных органах.

По их данным, полицейские задержали 374 человека в центре Афин в рамках введенного запрета на митинги и в нарушение мер защиты от пандемии коронавируса. Впоследствии 135 человек из этого числа были арестованы. Большая часть задержаний была проведена в центральном районе Эксархия.

Митинги, на которые собиралась молодежь, были в воскресенье мирными, люди пришли с плакатами, вспоминая о 6 декабря 2008 года, когда от пули полицейского погиб Алексис Григоропулос.

Убийство Григоропулоса в 2008 году привело к беспрецедентным для Греции столкновениям молодежи с полицией, погромам и поджогам сотен магазинов, банков, бензоколонок и автомашин, которые длились около трех недель. Процесс по делу двух полицейских, которые были причастны к убийству подростка, длился почти год.