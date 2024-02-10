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В Греции задержаны анархисты, хранившие большое количество взрывчатки

В Греции задержаны анархисты, хранившие большое количество взрывчатки Полиция Греции 10 февраля сообщила об аресте четырех членов анархистской группировки, у которых во время обыска обнаружили значительное количество взрывчатки, только через неделю после взрыва самодельного устройства возле одного из министерств.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 15:26
В Греции задержаны анархисты, хранившие большое количество взрывчатки

Полиция Греции 10 февраля сообщила об аресте четырех членов анархистской группировки, у которых во время обыска обнаружили значительное количество взрывчатки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел через неделю после взрыва самодельного устройства возле одного из министерств.

Арестованным инкриминируют изготовление и хранение взрывчатых и зажигательных веществ, а также нарушение законов об оружии и наркотиках.

Все четверо арестованных принадлежат к группировке "Заговор огненных ячеек" – анархистской организации, члены которой ранее отбывали длительные сроки заключения за нападения с использованием бомб, которые присылали по почте.

Среди арестованных 45-летний бывший ведущий член группировки, ранее судимый за терроризм, а также двое бывших офицеров греческих Военно-морских сил.

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