В Греции задержана гражданка Грузии по подозрению в поджоге леса на Хиосе

В Греции задержана гражданка Грузии, подозреваемая в поджоге леса.

В Греции задержана гражданка Грузии, подозреваемая в поджоге леса.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, по версии следствия, женщина выбросила сигарету, ставшую причиной одного из нескольких лесных пожаров, вспыхнувших в воскресенье на острове Хиос в Эгейском море.

Пожары за три дня охватили около 10 тыс. акров земли, преимущественно кустарников и пастбищ.

Гражданке Грузии предъявлены обвинения в непреднамеренном поджоге. Свидетели видели, как она уронила сигарету.

По данным греческой пожарной бригады, хотя лесные пожары к сегодняшнему дню в осномном удалось локализовать, на Хиосе остались сотни пожарных, чтобы не допустить повторного возгорания и взять под контроль все фронты.

Греция, расположенная на юге Европы, регулярно страдает от лесных пожаров в жаркое и сухое лето. Греческое правительство выделило сотни миллионов евро на компенсации пострадавшим домохозяйствам и фермерам, а также на обновление противопожарного оборудования.

В преддверии сложного сезона число пожарных в Греции увеличилось до рекордных 18 000. С 1 июля по 15 сентября им будут помогать 294 пожарных из пяти европейских стран.