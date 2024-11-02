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В Греции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Афинах

В Греции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Афинах Греческая полиция задержала 31-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к взрыву в одной из квартир в Афинах, в результате которого погиб мужчина и одна женщина получила ранения.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 17:36
В Греции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Афинах

Греческая полиция задержала 31-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к взрыву в одной из квартир в Афинах, в результате которого погиб мужчина и одна женщина получила ранения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

По словам представителей полиции, дело связано с партизанскими группировками, которые выступают против власти.

Антитеррористическая полиция подозревает, что взрыв произошел во время изготовления бомбы. Арестованный мужчина дал показания.

По словам полицейских источников, подозреваемый заявил, что у него были общие с парой ключи от квартиры, но отрицает свою причастность к взрыву.

Ожидается, что сегодня он предстанет перед прокурором.

Напомним, 31 октября в греческой столице Афины погиб мужчина и получила ранения женщина, в результате взрыва в квартире.

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