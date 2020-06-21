​В Греции за сутки выявили десять случаев COVID-19

В Греции за последние сутки выявлены 10 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3 266 случаев COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в воскресенье.

За последние сутки нет умерших от коронавируса. Напомним, что ранее в Греции от COVID-19 скончались 190 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны всего 117 человек.