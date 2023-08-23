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В Греции за поджоги лесов арестовали пять человек

В Греции за поджоги лесов арестовали пять человек Пять человек были арестованы в Греции за поджоги лесов, расследуются случаи возникновения пожаров в столичной области Аттика и области Эврос на северо-востоке страны.
Другие страны
23 августа 2023 г. 13:11
В Греции за поджоги лесов арестовали пять человек

Пять человек были арестованы в Греции за поджоги лесов, расследуются случаи возникновения пожаров в столичной области Аттика и области Эврос на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает греческий телеканал ERT-news.

По его данным, на острове Родос на днях был, в частности, арестован 20-летний турист из Германии. Сотрудники гостиницы в районе Фанес, где он остановился, видели, как турист поджег камыш. В свою очередь молодой человек заявил пожарным, что увидел пожар и пошел его тушить. Суд признал туриста виновным, приговорил к одному году лишения свободы условно, после чего он был освобожден.

На острове Кефалония полиция арестовала пожарного, который сезонно принимался на службу. Его обвиняют в том, что он сам совершил пять поджогов на этом острове, два из них - в этом году, отмечает телеканал. Задержания были проведены и в других районах Греции, также были найдены самодельные зажигательные устройства.

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