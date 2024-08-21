В Греции за год произошло 4 тыс. природных пожаров

Около 4 тыс. природных пожаров произошли в 2024 году в Греции, многие из них в столичной области Аттика, но только один из них был крупным, уничтожившим много имущества граждан и предприятий.

Около 4 тыс. природных пожаров произошли в 2024 году в Греции, многие из них в столичной области Аттика, но только один из них был крупным, уничтожившим много имущества граждан и предприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис на совещании, где обсуждались действия по восстановлению территорий, пострадавших от пожара 11-13 августа на северо-востоке Аттики.

"В этом году мы столкнулись с почти 4 000 пожарами, многие из них в Аттике", - сказал премьер, высказывания которого распространила его пресс-служба. По словам главы правительства, 11 августа возник единственный пожар, который вышел из-под контроля несмотря на то, что применялись правильные меры пожаротушения.

"Нам пришлось бороться с тяжелым пожаром, единственным крупным пожаром - я надеюсь - этим летом, который нанес большой ущерб окружающей среде и, очевидно, уничтожил много имущества, - сказал премьер. - По причинам, которые необходимо проанализировать, этот пожар распространился на широкую территорию, имел совершенно особые характеристики, двигался с очень высокой скоростью и нанес ущерб, который нам сегодня всем известен", - сказал Мицотакис.

Он поблагодарил всех, кто был на местах при тушении чрезвычайно сложного и масштабного пожара - "всех сотрудников государственного аппарата, всех сотрудников местного самоуправления, беспрецедентное число волонтеров, которые пришли на помощь".