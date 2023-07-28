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В Греции за 10 дней возникли 600 лесных пожаров

В Греции за 10 дней возникли 600 лесных пожаров В Греции возникли 600 природных пожаров за 10 последних дней. Большинство из них быстро потушено, часть возгораний вызвана поджигателями.
Другие страны
28 июля 2023 г. 16:50
В Греции за 10 дней возникли 600 лесных пожаров

В Греции возникли 600 природных пожаров за 10 последних дней. Большинство из них быстро потушено, часть возгораний вызвана поджигателями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил государственный министр Макис Воридис в интервью телеканалу Open TV.

"За последние 10 дней у нас произошло 600 пожаров, которые тушила Пожарная служба, хотя мы, прежде всего, смотрим на крупные пожары, которые вышли из-под контроля, - сказал министр. - Но за тремя - пятью большими пожарами стоят 595, которые вовремя потушили". Воридис выразил мнение, что "состояние системы гражданской защиты и тушения лесных пожаров в стране значительно улучшилось по сравнению с тем, что было в прошлом". "Когда приходится иметь дело с 46 градусами жары и семибальными ветрами [по шкале Бофорта] в течение 11 дней и 600 пожарами, то это свидетельствует о том, что состояние [сил пожаротушения] улучшилось", - пояснил он.

По словам министра, "несомненно, значительная часть пожаров произошла из-за поджогов". "Очевидно, что здесь предпринимаются усилия как греческой полицией, так и компетентными органами, возможно, в определенной степени и национальной разведывательной службой, чтобы выяснить, есть ли что-нибудь в этом плане", - сказал Воридис. На вопрос, есть ли, по его мнению, у поджигателей организованный план, министр ответил: "Я не могу этого утверждать, но говорю, что службы пытаются выяснить и такие детали".

Воридис коснулся также взрывов в четверг на складе боеприпасов ВВС Греции в Неа-Анхиалос (область Магнисия), загоревшемся из-за лесного пожара. "Хотя меры были приняты, работали силы пожарных, в военном лагере работала система обеспечения пожарной безопасности, проведена вырубка леса [для создания противопожарной полосы], мы пришли к выводу, что в связи с повышенной тепловой нагрузкой и по соображениям безопасности мы должны эвакуировать периметр. Поэтому был сделан выбор в пользу эвакуации [военных из лагеря и населения местных поселков]", - пояснил чиновник.

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