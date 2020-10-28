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В Греции выявили рекордный прирост новых случаев заражения

В Греции выявили рекордный прирост новых случаев заражения В Греции за минувшие сутки выявили 1 547 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 52 человек при контроле на въезде в страну.
Другие страны
28 октября 2020 г. 20:48
В Греции выявили рекордный прирост новых случаев заражения

В Греции за минувшие сутки выявили 1 547 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 52 человек при контроле на въезде в страну.

Как передает Report, об этом сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.

Это очередной антирекорд. Накануне впервые в стране количество заразившихся за сутки превысило тысячу человек. Две недели назад сообщалось о 300-400 инфицированных за сутки.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 34 299.

В связи с резким ростом количества инфицированных коронавирусом с субботы в Греции введен комендантский час в районах с высоким заболеванием COVID-19, там запрещено передвижение с 0:30 до 5:00.

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