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В Греции выявили максимальное количество инфицированных COVID-19 за сутки

В Греции выявили максимальное количество инфицированных COVID-19 за сутки ​​​​​​​Число инфицированных коронавирусом в Греции за сутки увеличилось на 284, это максимальный прирост за 24 часа с начала пандемии, умерли два человека.
Другие страны
23 августа 2020 г. 22:12
В Греции выявили максимальное количество инфицированных COVID-19 за сутки

Число инфицированных коронавирусом в Греции за сутки увеличилось на 284, это максимальный прирост за 24 часа с начала пандемии, умерли два человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье на своем сайте.

"Общее число инфицированных коронавирусом составило 8 664. За сутки оно увеличилось на 284, из них 11 случаев выявлены на пунктах въезда в страну. За минувшие 24 часа умерли два человека. В результате общее число смертей из-за коронавируса в стране достигло 242. Средний возраст умерших - 77 лет", - говорится в сообщении.

В реанимационных отделениях больниц находится 31 человек. Переведены из реанимации в обычные отделения в связи с улучшением состояния 143 пациента.

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