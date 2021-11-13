В Греции ввели уголовное наказание за фейковые новости о COVID-19

Парламент Греции проголосовал за введение уголовного наказания за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех месяцев до пяти лет и денежный штраф.

Парламент Греции проголосовал за введение уголовного наказания за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех месяцев до пяти лет и денежный штраф.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сажать будут за ложные новости, "способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению".

Журналисты и юристы заявляют о наступлении на свободу слова и введении уголовного наказания за личное мнение лишь на том основании, что новости "беспокоят граждан и подрывают доверие общества".

В УК Греции и раньше существовала статья 191 "Распространение ложных новостей". Предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф. Минимальный срок был десять дней.