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В Греции ввели новые ограничения для непривитых

В Греции ввели новые ограничения для непривитых Власти Греции ввели в стране новые ограничения для граждан, которые не вакцинировались от COVID-19.
Другие страны
19 ноября 2021 г. 04:49
В Греции ввели новые ограничения для непривитых

Власти Греции ввели в стране новые ограничения для граждан, которые не вакцинировались от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с понедельника непривитым запретят появляться общественные местах, расположенных в закрытом помещении - кинотеатрах, музеях, спортзалах. Туда не смогут попасть даже обладатели отрицательных тестов на коронавирус.

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что ограничения ужесточили, чтобы мотивировать людей вакцинироваться. Он отметил, что сомневающиеся люди могут согласиться сделать прививку.

На текущий момент в Греции непривитые могут ходить в продуктовые магазины, аптеки и церкви, не предъявляя тест, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции. Обладателям теста разрешается посещать еще и учреждения культуры.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstanda COVID-19 pasportu olmayanlara qadağalar qoyulacaq

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