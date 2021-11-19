В Греции ввели новые ограничения для непривитых

Власти Греции ввели в стране новые ограничения для граждан, которые не вакцинировались от COVID-19.

Власти Греции ввели в стране новые ограничения для граждан, которые не вакцинировались от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с понедельника непривитым запретят появляться общественные местах, расположенных в закрытом помещении - кинотеатрах, музеях, спортзалах. Туда не смогут попасть даже обладатели отрицательных тестов на коронавирус.

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что ограничения ужесточили, чтобы мотивировать людей вакцинироваться. Он отметил, что сомневающиеся люди могут согласиться сделать прививку.

На текущий момент в Греции непривитые могут ходить в продуктовые магазины, аптеки и церкви, не предъявляя тест, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции. Обладателям теста разрешается посещать еще и учреждения культуры.