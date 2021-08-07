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В Греции возросло число жертв пожаров

В Греции возросло число жертв пожаров Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до двух человек, шесть районов страны приведены в состояние повышенной готовности.
Другие страны
7 августа 2021 г. 08:36
В Греции возросло число жертв пожаров

Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до двух человек, шесть районов страны приведены в состояние повышенной готовности.

Как передает Report, об этом сообщает BBC News.

Второй жертвой стихийного бедствия стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Его тело нашли без сознания рядом с местом возгорания.

Ранее отмечалось об одном погибшем мужчине, скончавшемся от удара электрическим столбом, который упал в результате лесных пожаров. Ранения получили 20 человек.

Самые сильные пожары разгорелись на севере Афин, всего в стране зафиксировали 154 очага возгорания.

Власти Греции и ЕС назвали пожары последствиями изменения климата.

Лесные пожары также бушуют в Турции, Италии и Северной Македонии.

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