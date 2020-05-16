В Греции возобновили работу сотни пляжей

Свыше 500 пляжей открылись в Греции 16 мая в результате ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, и в условиях жаркой погоды.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает греческое издание "Катимерини".

При этом от посетителей пляжей требуют соблюдения норм социального дистанцирования, то есть на площади 1000 кв. м могут находиться не больше 40 человек. За соблюдением данных правил на пляжах следят сотрудники специальной инспекции.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Грецию придет жаркий воздух из пустыни Сахара, в результате чего в Афинах температура может подняться до 38-39°С, на Пелопоннесе — 40°С, на ряде островов — 30°С.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.