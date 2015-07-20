​В Греции вновь заработали банки после трех недель

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Греции в понедельник вновь заработали банки, которые были закрыты в течение трех недель, передает Report со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, у большинства отделений образовались многочисленные очереди.

Отмечается, что несмотря на достигнутую договоренность с ЕС по кредитному соглашению власти Греции не будут снимать введенные ранее ограничения. Зарубежные переводы все еще будут невозможны. В силе остаются и ограничения по снятию наличных средств. Греки смогут снять не более €420 в течение недели.

Биржа также останется закрытой.