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    ​В Греции вновь заработали банки после трех недель

    У большинства банковских отделений образовались многочисленные очереди

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Греции в понедельник вновь заработали банки, которые были закрыты в течение трех недель, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Как отмечается, у большинства отделений образовались многочисленные очереди.

    Отмечается, что несмотря на достигнутую договоренность с ЕС по кредитному соглашению власти Греции не будут снимать введенные ранее ограничения. Зарубежные переводы все еще будут невозможны. В силе остаются и ограничения по снятию наличных средств. Греки смогут снять не более €420 в течение недели.

    Биржа также останется закрытой.

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