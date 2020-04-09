В Греции выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В Греции за сутки зафиксировали 71 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, всего в стране подтверждены 1 955 случаев инфицирования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в четверг.

Накануне было 52 новых случая инфицирования, два дня назад - 77.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 79 человек, их средний возраст 67 лет, большинство имеют хронические заболевания. За сутки умерли три человека, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 86 человек, сообщил Циодрас.