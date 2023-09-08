В Греции вертолетами эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов

Военные и спасатели проводят в пятницу эвакуацию жителей ряда районов центральной Греции, которые сильно пострадали из-за наводнения.

Военные и спасатели проводят в пятницу эвакуацию жителей ряда районов центральной Греции, которые сильно пострадали из-за наводнения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают европейские СМИ.

Для эвакуации используют, среди прочего, вертолеты. В пострадавших от стихии районах дороги затоплены, мосты выведены из строя, некоторые дома наполовину ушли под воду, жители в сельской местности забираются на крыши домов в ожидании помощи.

В частности, сложная ситуация сложилась в населенных пунктах к северу от одного из крупнейших городов Греции - Ларисы. У жителей этих небольших городов нет электричества и питьевой воды.

Сильнейшие ливни, которые привели к наводнениям, начались во вторник. В Греции жертвами стихии стали шесть человек, еще шесть считаются пропавшими без вести.