О нас

В Греции вертолетами эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов

В Греции вертолетами эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов Военные и спасатели проводят в пятницу эвакуацию жителей ряда районов центральной Греции, которые сильно пострадали из-за наводнения.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 15:21
В Греции вертолетами эвакуируют людей из пострадавших от наводнения районов

Военные и спасатели проводят в пятницу эвакуацию жителей ряда районов центральной Греции, которые сильно пострадали из-за наводнения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают европейские СМИ.

Для эвакуации используют, среди прочего, вертолеты. В пострадавших от стихии районах дороги затоплены, мосты выведены из строя, некоторые дома наполовину ушли под воду, жители в сельской местности забираются на крыши домов в ожидании помощи.

В частности, сложная ситуация сложилась в населенных пунктах к северу от одного из крупнейших городов Греции - Ларисы. У жителей этих небольших городов нет электричества и питьевой воды.

Сильнейшие ливни, которые привели к наводнениям, начались во вторник. В Греции жертвами стихии стали шесть человек, еще шесть считаются пропавшими без вести.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Helicopters evacuate people from flood-affected areas in Greece

Самое важное

МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
8 сентября 2023 г. 15:51
Обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП Лачын
ФотоОбеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП "Лачын"
8 сентября 2023 г. 12:22
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
7 сентября 2023 г. 15:22
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20
В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
ФотоВ Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
7 сентября 2023 г. 12:05
В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
ФотоВ Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
7 сентября 2023 г. 10:47
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
7 сентября 2023 г. 10:01
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
7 сентября 2023 г. 09:10
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
6 сентября 2023 г. 20:33
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
6 сентября 2023 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi