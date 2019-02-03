В Греции в таверне взорвался газовый баллон

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Газовый баллон взорвался в таверне на набережной города Каламата на юге Пелопоннеса, поступают сообщения о раненых и погибших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание pronews.gr.

По его информации, взрыв баллона с жидким газом произошел в субботу в 21.15 по местному времени, когда в таверне было много посетителей и сотрудников.

Тяжелые ранения получили по крайнее мере три человека, они госпитализированы. По предварительным данным, есть погибшие, сообщает издание.

Точное число пострадавших уточняется.

На месте находятся три пожарных машины, на данный момент открытого возгорания нет.

В Греции газовые баллоны используются зимой в тавернах и кафе для обогрева.