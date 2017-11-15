В Греции в результате наводнений погибли 14 человек - ВИДЕО

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек стали жертвами вызванных проливными дождями наводнений в греческих городах Мандра и Мегара.

Как сообщает Report, об этом сообщило в среду Афинское Македонское агентство новостей. До этого сообщалось о десяти погибших. Ранее агентство Reuters передавало, что из-за удара стихии также затоплен город Неа-Перамос.

В связи с непогодой в некоторых районах объявлено чрезвычайное положение. Во вторник режим ЧС был объявлен на острове Сими, где шторм разрушил дома, повредил линии электропередачи и нарушил водоснабжение. Экстренные службы предпринимают усилия по спасению жителей, заблокированных из-за наводнения в своих домах и подвалах.