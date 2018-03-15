В Греции в ходе бунта в лагере мигрантов пострадали восемь полицейских

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Столкновения мигрантов и беженцев произошли минувшей ночью в Центре приема и идентификации Мория на острове Лесбос.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате ранения получили восемь полицейских, пытавшиеся восстановить порядок.

Столкновения начали примерно 150 беженцев и мигрантов, недовольные тем, что они не могут покинуть остров. Протестующие подожгли мусорные баки.

Вскоре масштаб беспорядков стал расти, протестующие атаковали полицейских, прибывших наводить порядок. В ходе столкновений ранения получили восемь полицейских, которые были доставлены в больницу в Митилини.

Полиция использовала шумовые гранаты.