В Греции в ходе беспорядков задержали свыше 130 человек

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Полиция Афин задержала не менее 133 человек в ходе беспорядков после митинга против соглашения о переименовании Македонии.
Как передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ", 10 из них были арестованы.
В ходе митинга накануне вечером возле парламента Греции в центре Афин группа протестующих стала бросать камни и файеры в полицейских. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Митинги продолжатся.
Протестующие выступают против использования названия "Македония" в случае вступления этой страны в НАТО и ЕС, считая подобное использование топонима за пределами Греции посягательством на историческое наследие страны.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости