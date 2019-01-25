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    В Греции в ходе беспорядков задержали свыше 130 человек

    В ходе митинга накануне вечером группа протестующих стала бросать камни и файеры в полицейских
    © Casper Star-Tribune

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Полиция Афин задержала не менее 133 человек в ходе беспорядков после митинга против соглашения о переименовании Македонии.

    Как передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ", 10 из них были арестованы.

    В ходе митинга накануне вечером возле парламента Греции в центре Афин группа протестующих стала бросать камни и файеры в полицейских. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Митинги продолжатся.

    Протестующие выступают против использования названия "Македония" в случае вступления этой страны в НАТО и ЕС, считая подобное использование топонима за пределами Греции посягательством на историческое наследие страны.

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