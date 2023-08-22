В Греции в горящем лесу обнаружили тела 26 мигрантов

В горящем лесу Дадиас к северу-востоку от греческого города Александруполис близ сухопутной границы с Турцией обнаружили двадцать шесть погибших мигрантов.

В горящем лесу Дадиас к северу-востоку от греческого города Александруполис близ сухопутной границы с Турцией обнаружили двадцать шесть погибших мигрантов.

Как передает Report , об этом сообщает местный информационный портал Newsit.gr.

Лес Дадиас горит третий день подряд. Ранее пожарная служба Греции сообщала об обнаружении 18 тел в горящем лесу. Полиция инициировала расследование.

В пожарной службе уточнили, что накануне жителям в районе Дадиаса разослали сообщение на мобильные телефоны о срочной эвакуации. Так как заявлений об исчезновении местных жителей не поступало, правоохранительные органы считают, что обнаружили тела мигрантов.