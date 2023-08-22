В Греции в горящем лесу обнаружили тела 26 мигрантов

В горящем лесу Дадиас к северу-востоку от греческого города Александруполис близ сухопутной границы с Турцией обнаружили двадцать шесть погибших мигрантов.
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Лес Дадиас горит третий день подряд. Ранее пожарная служба Греции сообщала об обнаружении 18 тел в горящем лесу. Полиция инициировала расследование.
В пожарной службе уточнили, что накануне жителям в районе Дадиаса разослали сообщение на мобильные телефоны о срочной эвакуации. Так как заявлений об исчезновении местных жителей не поступало, правоохранительные органы считают, что обнаружили тела мигрантов.