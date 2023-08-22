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В Греции в горящем лесу обнаружили тела 26 мигрантов

В Греции в горящем лесу обнаружили тела 26 мигрантов В горящем лесу Дадиас к северу-востоку от греческого города Александруполис близ сухопутной границы с Турцией обнаружили двадцать шесть погибших мигрантов.
Другие страны
22 августа 2023 г. 21:10
В Греции в горящем лесу обнаружили тела 26 мигрантов

В горящем лесу Дадиас к северу-востоку от греческого города Александруполис близ сухопутной границы с Турцией обнаружили двадцать шесть погибших мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает местный информационный портал Newsit.gr.

Лес Дадиас горит третий день подряд. Ранее пожарная служба Греции сообщала об обнаружении 18 тел в горящем лесу. Полиция инициировала расследование.

В пожарной службе уточнили, что накануне жителям в районе Дадиаса разослали сообщение на мобильные телефоны о срочной эвакуации. Так как заявлений об исчезновении местных жителей не поступало, правоохранительные органы считают, что обнаружили тела мигрантов.

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