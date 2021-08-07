В Греции тушат более 150 пожаров

Пожарные борются со 154 природными пожарами в Греции, где за последние сутки образовалось 98 очагов возгораний.

Пожарные борются со 154 природными пожарами в Греции, где за последние сутки образовалось 98 очагов возгораний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на внеочередном брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий в кризисных ситуациях.

"Сегодня (вчера - ред.) был еще более трудный день: продолжаются пожары на горе Парнита и в местечке Марафон. За последние 24 часа у нас возникло 98 новых пожаров, и сегодня силы гражданской защиты тушили 154 пожара на всей территории", - сказал Хардалиас. По его словам, наиболее опасные возгорания зарегистрированы в центральной области Аттика, на острове Эвбея, в области Илия (Элида). "Мы сегодня столкнулись с новым фронтом в районе Древней Олимпии, а также в областях Месиния, Мани, Толофона, Фокида, Фтиотида, Гревена и на острове Крит", - уточнил замминистра.

Он заверил, что власти мобилизовали все ресурсы для борьбы с пожарами.

Ранее одна из столичных больниц сообщила о смерти 38-летнего пожарного, который получил тяжелую травму головы. По словам свидетелей, на него обрушился столб линии электропередач.