О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Греции тушат более 150 пожаров

В Греции тушат более 150 пожаров Пожарные борются со 154 природными пожарами в Греции, где за последние сутки образовалось 98 очагов возгораний.
Другие страны
7 августа 2021 г. 01:17
В Греции тушат более 150 пожаров

Пожарные борются со 154 природными пожарами в Греции, где за последние сутки образовалось 98 очагов возгораний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на внеочередном брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий в кризисных ситуациях.

"Сегодня (вчера - ред.) был еще более трудный день: продолжаются пожары на горе Парнита и в местечке Марафон. За последние 24 часа у нас возникло 98 новых пожаров, и сегодня силы гражданской защиты тушили 154 пожара на всей территории", - сказал Хардалиас. По его словам, наиболее опасные возгорания зарегистрированы в центральной области Аттика, на острове Эвбея, в области Илия (Элида). "Мы сегодня столкнулись с новым фронтом в районе Древней Олимпии, а также в областях Месиния, Мани, Толофона, Фокида, Фтиотида, Гревена и на острове Крит", - уточнил замминистра.

Он заверил, что власти мобилизовали все ресурсы для борьбы с пожарами.

Ранее одна из столичных больниц сообщила о смерти 38-летнего пожарного, который получил тяжелую травму головы. По словам свидетелей, на него обрушился столб линии электропередач.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yunanıstanda 154 ərazidə yanğın baş verib

Другие новости из категории

Талибы впервые с 2016 года захватили центр провинции в Афганистане
Талибы впервые с 2016 года захватили центр провинции в Афганистане
7 августа 2021 г. 02:14
На востоке ДР Конго боевики убили 15 человек
На востоке ДР Конго боевики убили 15 человек
7 августа 2021 г. 00:30
Популярные пляжи в США залило нефтью
Популярные пляжи в США залило нефтью
6 августа 2021 г. 22:39
Более 40 мигрантов погибли на пути к Испании
Более 40 мигрантов погибли на пути к Испании
6 августа 2021 г. 22:05
Байден: США смогут одолеть штамм дельта
Байден: США смогут одолеть штамм "дельта"
6 августа 2021 г. 21:13
Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений
Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений
6 августа 2021 г. 18:13
В Кабуле убит глава информцентра правительства Афганистана
В Кабуле убит глава информцентра правительства Афганистана
6 августа 2021 г. 17:46
В Греции пожарные борются с 56 природными пожарами
В Греции пожарные борются с 56 природными пожарами
6 августа 2021 г. 17:26
Главы стран Центральной Азии приняли совместное заявление
Главы стран Центральной Азии приняли совместное заявление
6 августа 2021 г. 16:35
СМИ: Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана
СМИ: Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана
6 августа 2021 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi