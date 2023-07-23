О нас

В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории страны

В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории страны Аномально жаркая погода в Греции, на фоне которой в стране вспыхнули масштабные лесные пожары, может стать рекордной по продолжительности из когда-либо зафиксированных в стране.
Другие страны
23 июля 2023 г. 02:38
В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории страны

Аномально жаркая погода в Греции, на фоне которой в стране вспыхнули масштабные лесные пожары, может стать рекордной по продолжительности из когда-либо зафиксированных в стране.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на Афинскую национальную обсерваторию.

"Мы, вероятно, переживем от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране", - сказал директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос в эфире телеканала.

Он отметил, что жара может продлиться и дольше, однако на данный момент "это трудно предсказать".

По словам Лагувардоса, самая мощная тепловая волна, зарегистрированная в Греции, длилась 12 дней, она накрыла страну в июле 1987 года.

Исследователь добавил, что температура в Афинах этим летом может побить исторический рекорд - 44,8 градуса по Цельсию, который был зафиксирован в июне 2007 года.

В связи с резкими повышением температуры воздуха в Афинах изменили часы посещения Акрополя и других археологических памятников. Работники некоторых объектов устроили забастовки в знак протеста против условий труда.

Уже около недели сильные лесные пожары бушуют в нескольких районах Греции, в частности, на острове Родос, вблизи Афин, в городе Мандра на западе от столицы, а также близ Коринфского канала.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi