В Греции сожгли машину журналистки CNN

Неизвестные подожгли машину журналистки CNN Greece Мины Карамитру, занимающейся репортажами на криминальные темы, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Машину подожгли около двух часов ночи возле дома журналистки. Автомобиль сгорел полностью.

Источники в полиции связывают нападение с делом известного террориста Димитриса Куфонтинаса. Прокуратура отказала в очередном отпуске осужденному на 11 пожизненных сроков главарю и главному палачу террористической организации "17 ноября" Д.Куфонтинасу. В связи с этим левацкие анархистские организации провели ряд акций в его поддержку.

Многие журналисты выступают против предоставления отпуска террористу.

Отметим, что Д.Куфонтинас был арестован в 2002 году и осужден на 11 пожизненных сроков. "Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975-2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек.