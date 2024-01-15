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В Греции сообщили о получении почти €15 млрд в виде грантов и кредитов ЕС

В Греции сообщили о получении почти €15 млрд в виде грантов и кредитов ЕС Греция получила почти €15 млрд в виде грантов и кредитов ЕС из Фонда восстановления экономики ЕС с 2021 года, что эквивалентно примерно 8% всего ее объема производства.
Другие страны
15 января 2024 г. 19:15
В Греции сообщили о получении почти €15 млрд в виде грантов и кредитов ЕС

Греция получила почти €15 млрд в виде грантов и кредитов ЕС из Фонда восстановления экономики ЕС с 2021 года, что эквивалентно примерно 8% всего ее объема производства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил первый заместитель министра экономики и финансов Греции Никос Папатанасис.

"Греция получила почти €15 млрд в виде грантов и кредитов ЕС из Фонда восстановления экономики ЕС с 2021 года. Положительным также является сегодняшнее объявление Европейской комиссии о предоставлении стране еще €3,6 млрд в виде кредитов и грантов из этого фонда. Это напрямую связано с ходом реализации кредитной программы и важнейших проектов и реформ", - отметил чиновник.

План финансирования Греции из Фонда восстановления экономики предусматривает выделение стране до 2027 года €35,95 млрд, из них €18,22 млрд в виде грантов и €17,73 млрд в форме кредитов.

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