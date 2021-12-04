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В Греции сократили срок ревакцинации с шести месяцев до трех

В Греции сократили срок ревакцинации с шести месяцев до трех Национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с полугода до трех месяцев срок между второй и третьей прививками от коронавируса.
Другие страны
4 декабря 2021 г. 08:07
В Греции сократили срок ревакцинации с шести месяцев до трех

Национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с полугода до трех месяцев срок между второй и третьей прививками от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

Решение принято в связи с распространением штамма "омикрон" COVID-19.

"В связи с появлением штамма "омикрон" и подтверждением его в ряде стран, среди которых Греция, национальный Комитет по вакцинации пересмотрел все национальные и международные данные и разрешил делать бустерную дозу от COVID-19 всем гражданам от 18 лет и старше через три месяца после завершения вакцинации двумя дозами вакцины", - сказал Фемистоклеус на внеочередном брифинге в минздраве.

Переболевшим СOVID-19 прививку будут делать через три месяца после выздоровления.

По его словам, опасность заражения штаммом "омикрон" с наступлением зимы делает необходимым как можно больше повысить защиту от COVID-19 с помощью бустерной прививки. Запись на прием для третьей прививки начинается в пятницу вечером и в субботу утром. "У нас достаточно возможностей для приема на прививки, их можно делать и в воскресенье", - отметил Фемистоклеус. По его словам, в декабре можно сделать 3 миллиона прививок, записаны на прививки 1,5 миллиона человек и есть возможность записать еще 1,5 миллиона.

В Греции с населением около 11 миллионов человек завершили вакцинацию 6,606 миллиона человек, это 63% всего населения и 74,6% взрослого населения.

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