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В Греции смягчают антиковидные меры

В Греции смягчают антиковидные меры С 1 мая по 31 августа в Греции смягчают антиковидные меры
Другие страны
13 апреля 2022 г. 12:55
В Греции смягчают антиковидные меры

С 1 мая по 31 августа в Греции смягчают антиковидные меры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в телеобращении министр здравоохранения Греции Танос Плеврис.

Так, с 1 мая по 31 августа отменяется необходимость предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса и перенесенном COVID-19 при входе в предприятия общественного питания, промтоварные магазины и другие объекты.

"С 1 июня отменяется ношение защитных масок в закрытых помещениях. С 1 мая в школах отменяется самотестирование [при помощи бесплатно раздаваемых в аптеках школьникам и студентам комплектов на COVID-19]. Учащиеся вернутся в учебные заведения без самотестирования после пасхальных каникул", - сказал министр.

При этом, как отметил глава Минздрава, с 1 мая делать экспресс-тесты раз в неделю будут в обязательном порядке только непривитые работники для допуска на рабочее место.

Также, с 1 мая по 31 августа снимаются любые ограничения на количество людей, находящихся в ресторанах, кафе, кинотеатрах, стадионах и в других общественных местах, разрешена загрузка их на 100%.

С 15 апреля также отменяется введенный ранее штраф в размере 100 евро для непривитых граждан в возрасте старше 60 лет.

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