В Греции с октября от гриппа умерли 18 человек

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 18 человек скончались в Греции от гриппа в период с 1 октября 2018 года по 27 января 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).

Согласно его данным, с 1 октября зарегистрированы 117 серьезных случаев лабораторно подтвержденного гриппа. 112 человек из тех, у кого он был обнаружен, были госпитализированы в отделения интенсивной терапии. Из них привитых было 20 (18%). За тот же период было зарегистрированы 18 случаев смерти от лабораторно подтвержденного гриппа.

"14 смертельных случаев касались пациентов, находившихся в отделениях интенсивной терапии, и четыре - пациентов, находившихся в обычных отделениях. Речь идет о 14 мужчинах и 4 женщинах в возрасте от 25 до 90 лет. Пострадавшие принадлежали к клинической группе высокого риска, для которой рекомендуется вакцинация против сезонного гриппа", - подчеркнули в KEELPNO.

Центр отметил рост обращений к врачам жителей за последнюю неделю - с 21 по 27 января 2019 года - с симптомами гриппа, особенно в возрастных группах до 5 лет и до 14 лет.

На этой неделе лаборатории центра проверили в общей сложности на вирусы гриппа 291 клинический образец из всех больниц. 141 из этих проб (48,5%) оказалась положительной на вирусы гриппа. Так, 139 (98,6%) были типа A и две (1,4%) - типа B. Из 119 штаммов типа A - тридцать (25,2%) принадлежали к подтипу A (H3N2) и восемьдесят девять (74,8%) к подтипу A (H1N1)pdm09.

В связи с этим Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний подчеркнул, что в Греции сохраняется тенденция к росту распространения гриппа. Гражданам указывают на важность вакцинации как лучшего способа предотвращения гриппа.