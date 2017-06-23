В Греции разбился вертолет, два человека погибли

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Греции разбился вертолет во время распыления химикатов, погибли два человека и один ранен, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
ЧП произошло около 10 часов утра недалеко от Марафона, к востоку от Афин. Вертолет частной компании занимался распылением химикатов и упал в болотистой местности в районе Схиниа. Два члена экипажа погибли, а один был ранен. Выбраться из упавшего вертолета ему помогли местные жители.
Причины авиапроисшествия пока не известны.
Вертолет был арендован властями столичного региона Аттика для распыления химикатов против комаров.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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