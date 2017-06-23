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    В Греции разбился вертолет, два человека погибли

    Вертолет был арендован властями столичного региона Аттика для распыления химикатов против комаров© Ria.ru

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Греции разбился вертолет во время распыления химикатов, погибли два человека и один ранен, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    ЧП произошло около 10 часов утра недалеко от Марафона, к востоку от Афин. Вертолет частной компании занимался распылением химикатов и упал в болотистой местности в районе Схиниа. Два члена экипажа погибли, а один был ранен. Выбраться из упавшего вертолета ему помогли местные жители.

    Причины авиапроисшествия пока не известны.

    Вертолет был арендован властями столичного региона Аттика для распыления химикатов против комаров.

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