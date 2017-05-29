В Греции разбился истребитель Mirage 2000

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Истребитель Mirage 2000 греческих ВВС разбился в понедельник во время тренировочного полёта над Спорадами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание "Прото тема".

Пилот выжил.

ЧП произошло во время учений возле острова Скопелос.

По предварительным данным, в ходе учебного боя на одном из истребителей произошла серьёзная поломка двигателя или системы управления, и пилот катапультировался.

Самолёт упал в море.

Лётчик уже связался со спасателями и сообщил, что с ним все в порядке, на место направлены вертолёты, пишет издание.