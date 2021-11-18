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В Греции разбился истребитель F-16

В Греции разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 ВВС Греции разбился в четверг во время взлета с авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 19:30
В Греции разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС Греции разбился в четверг во время взлета с авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

Катастрофа произошла во время взлета в ходе учебного полета недалеко от базы Андравида, где находится 117-е авиационное крыло ВВС Греции.

Причина аварии одноместного истребителя пока неизвестна. Пилот успел вовремя катапультироваться.

Командование распорядилось провести расследование инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstanda F-16 qırıcısı qəzaya uğrayıb

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