В Греции разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС Греции разбился в четверг во время взлета с авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес.

Истребитель F-16 ВВС Греции разбился в четверг во время взлета с авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

Катастрофа произошла во время взлета в ходе учебного полета недалеко от базы Андравида, где находится 117-е авиационное крыло ВВС Греции.

Причина аварии одноместного истребителя пока неизвестна. Пилот успел вовремя катапультироваться.

Командование распорядилось провести расследование инцидента.