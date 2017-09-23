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    В Греции разбился частный самолет, погибли двое

    Сверхлегкий частный самолет CT2K разбился в горном районе на северо-востоке Греции, погибли двое граждан Украины — муж и жена© AFP

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сверхлегкий частный самолет CT2K разбился в горном районе на северо-востоке Греции, погибли двое граждан Украины — муж и жена, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    ЧП произошло в пятницу. Самолет вылетел из Александруполиса в Бухарест в паре с другим таким же самолетом, экипаж которого и сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым самолетом.

    Поздно вечером спасатели наши обломки самолета и тела погибших в районе Керасиа в области Родопи.

    Причины происшествия пока неизвестны.

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