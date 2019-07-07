​В Греции пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Греции, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно всем последним опросам общественного мнения, велика вероятность того, что правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса потерпит на выборах поражение, уступив главной оппозиционной правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакоса Мицотакиса.

На состоявшихся 26 мая выборах в Европарламент консервативная "Новая демократия" обогнала партию СИРИЗА на 9,35% голосов. На выборах в местные органы власти представители НД впервые в истории возглавили 12 из 13 регионов страны, а также большинство муниципалитетов. После этого поражения Ципрас посчитал моральным долгом назначить на 7 июля досрочные парламентские выборы, которые должны были состояться лишь в октябре - в конце четырехлетнего мандата его правительства.