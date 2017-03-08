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    В Греции против протестующих фермеров применили слезоточивый газ

    Столкновения фермеров со спецназовцами произошли в среду перед зданием министерства сельского хозяйства в Афинах

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Столкновения фермеров, протестующих против изменения налогового законодательства, со спецназовцами произошли в среду перед зданием министерства сельского хозяйства в Афинах, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Спецназовцы были вынуждены применить слезоточивый газ, фермеры в ответ закидали их камнями.

    О пострадавших и задержаниях не сообщается.

    В акции протеста приняли участие до тысячи фермеров, многие из которых прибыли в Афины даже с острова Крит, отмечает агентство.

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