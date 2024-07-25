О нас

В Греции прошла предупредительная забастовка против приватизации музеев

В Греции прошла предупредительная забастовка против приватизации музеев Всегреческий союз служащих охраны древностей провел 4-часовую предупредительную забастовку по всей стране в знак протеста против политики министерства культуры по приватизации музеев.
Другие страны
25 июля 2024 г. 18:45
В Греции прошла предупредительная забастовка против приватизации музеев

Всегреческий союз служащих охраны древностей провел 4-часовую предупредительную забастовку по всей стране в знак протеста против политики министерства культуры по приватизации музеев.

Как передает Report, об этом сообщил греческий новостной портал Kosmodromio.

Всегреческий союз служащих охраны древностей решил выразить свое несогласие с решением министерства культуры дать возможность частным компаниям продавать электронные билеты на историко-культурные объекты. В своем заявлении они подчеркнули, что эта мера министерства культуры создает серьезные "пробелы" в безопасности Акрополя и других археологических объектов.

Портал указывает, что по всей Греции на это время были закрыты объекты культуры, в частности афинский Акрополь. Акция протеста также затронула Кносский дворец, Археологический музей Ираклиона, археологические раскопки в Дельфах, Древней Олимпии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi