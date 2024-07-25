В Греции прошла предупредительная забастовка против приватизации музеев

Всегреческий союз служащих охраны древностей провел 4-часовую предупредительную забастовку по всей стране в знак протеста против политики министерства культуры по приватизации музеев.

Всегреческий союз служащих охраны древностей провел 4-часовую предупредительную забастовку по всей стране в знак протеста против политики министерства культуры по приватизации музеев.

Как передает Report, об этом сообщил греческий новостной портал Kosmodromio.

Всегреческий союз служащих охраны древностей решил выразить свое несогласие с решением министерства культуры дать возможность частным компаниям продавать электронные билеты на историко-культурные объекты. В своем заявлении они подчеркнули, что эта мера министерства культуры создает серьезные "пробелы" в безопасности Акрополя и других археологических объектов.

Портал указывает, что по всей Греции на это время были закрыты объекты культуры, в частности афинский Акрополь. Акция протеста также затронула Кносский дворец, Археологический музей Ираклиона, археологические раскопки в Дельфах, Древней Олимпии.