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В Греции пройдут парламентские выборы с участием 30 партий и коалиций

В Греции пройдут парламентские выборы с участием 30 партий и коалиций Парламентские выборы пройдут сегодня в Греции с участием 26 партий, 4 партийных коалиций и 2 независимых кандидата.
Другие страны
25 июня 2023 г. 01:42
В Греции пройдут парламентские выборы с участием 30 партий и коалиций

Парламентские выборы пройдут сегодня в Греции с участием 26 партий, 4 партийных коалиций и 2 независимых кандидата.

Как передает Report, последние опросы указывают на победу на них правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) во главе с экс-премьером Кириакосом Мицотакисом.

Новое голосование проводиться в связи с тем, что по итогам прошедших 21 мая выборов, проведенных по простой пропорциональной избирательной системе, не было сформировано правительство. НД тогда получила 40,79% голосов (146 мест в 300-местном парламенте), чего было недостаточно для формирования кабмина, а коалицию премьер создавать не хотел.

Теперь выборы пройдут по усиленно-пропорциональной системе, благодаря которой лидирующая партия получит в качестве бонуса от 20 до 50 дополнительных мест в парламенте. Согласно последним опросам, НД может набрать на нынешних выборах от 35% до 42% голосов. В зависимости от того, сколько партий не смогут преодолеть 3%-ый порог и не попадут в парламент, партия Мицотакиса может рассчитывать с учетом бонуса на 160-168 мест в законодательном органе, что даст ей возможность создать правительство. Главная оппозиционная партия - "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса - может получить 16,3-18,2% голосов. Третья по значимости партия ПАСОК - Движение перемен рассчитывает примерно на 10-12,2% голосов, Компартия Греции - на 6,1-7,6%, правая "Эллиники лиси" - на 3,3-3,7%.

Главная интрига нынешних выборов - сколько небольших партий смогут попасть в парламент. По итогам выборов в мае 16% избирателей проголосовали за партии, которые не преодолели 3%-ый порог. Ожидается, что в парламент впервые смогут пройти правая партия "Ники" ("Победа", может получить по прогнозам около 3,2% голосов), которую, как считается, поддерживают некоторые деятели церкви, особенно в нескольких монастырях Афона, и политическое движение "Курс свободы" (примерно 4,3% голосов), которое возглавляет бывший председатель греческого парламента Зои Константопулу. Согласно опросам, учрежденная незадолго до выборов партия "Спартиатес" ("Спартанцы"), чьи сторонники придерживаются ультраправых взглядов, претендует на 2-2,5% голосов. Бывшая парламентская партия МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса может получить около 2% голосов, что примерно на 0,6 процентных пункта меньше, чем на выборах 21 мая.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Yunanıstanda parlament seçkiləri keçiriləcək

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