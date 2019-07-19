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В Греции произошло сильное землетрясение, люди выбегают на улицы Афин

В Греции произошло сильное землетрясение, люди выбегают на улицы Афин
​Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 11.13 по времени UTC (15.13 по бакинскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от Афин. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километров.

Из-за землетрясения жители Афин покидают здания и выбегают на улицы города.

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